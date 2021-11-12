Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили СберБанк со 180-летием прямо с околоземной орбиты

Специально для банка они записали видеопоздравление с МКС.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили Сбер со 180-летним юбилеем. В честь этого праздника, который отмечается 12 ноября, они записали видеопоздравление прямо с околоземной орбиты.

Космонавты отметили, как сильно изменился банк за прошедшие годы, и пожелали Сберу энергии для новых побед.

Здравствуй, Сбер! Мы, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, поздравляем тебя с круглой датой! 180 лет — это путешествие длиной в несколько поколений. В 1841 году никто не мог предположить, что в 2021-м в Сбере можно будет не только открыть вклад, но и за минуту отправить деньги родителям, заказать такси и продукты, отправить посылку, посмотреть фильм и сделать ещё массу всего полезного. Антон Шкаплеров, космонавт

У Сбера прекрасная миссия – помогать людям осуществлять их мечты и всегда быть рядом. С борта Международной космической станции мы желаем всей команде Сбера, их родным и близким счастья, здоровья, добра и энергии для новых побед. Сергей Павлович Королёв часто говорил: "Каждая минута – для дела!". Ждем от тебя, Сбер, новых идей и решений, делающих этот мир и нашу планету лучше! С днем рождения! Пётр Дубров, космонавт

2021-й год – юбилейный не только для Сбера, но и для всей отечественной космонавтики, ведь именно 60 лет назад Юрий Гагарин первым в мире преодолел земное притяжение. Мы гордимся достижениями нашей страны в освоении космического пространства и чтим вклад всех энтузиастов, благодаря которым Россия занимает лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике. Я от всей души благодарю коллектив Международной космической станции и Роскосмоса за организацию этого необычного поздравления, равно как и за возможность разместить логотип Сбера на ракете-носителе "Союз-2.1а", которая доставила на станцию грузовой корабль "Прогресс МС-18" с нашим флагом на борту. И я желаю экипажу МКС крепкого здоровья, штатной работы и новых научных открытий! Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

28 октября в 3 утра по мск с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с логотипом Сбера. На орбиту вышел грузовой корабль "Прогресс МС-18", который кроме стандартных грузов доставил на МКС флаг Сбера. Именно с ним и записали обращение космонавты, оставив на нем свои автографы.

Фото, видео: госкорпорация "Роскосмос"