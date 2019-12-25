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Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту
Сегодня, 9:35
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Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту

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Сенатор рассказал о том, что США прикрываются "гуманитарными проектами".

Российский сенатор Константин Косачев назвал исключения из американских санкций в ЛНР и ДНР подготовкой к государственному перевороту. Такое мнение парламентарий высказал в посте, размещенном в его аккаунте в Telegram-канале. Политик напомнил подписчикам о том, что Вашингтон разрешил совершать сделки неправительственным компаниям по гуманитарным проектам и развитии демократии на территориях Луганской и Донецкой народных республик. Со ссылкой на Минфин США Косачев объяснил, что разрешение определенных действий касается базовых нужд человека, образования.

Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот - Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других "гуманитарных проектов" у США для вас нет.

Константин Косачев, сенатор РФ

Сенатор отметил, что Вашингтон не видел в этом необходимости восемь лет, когда киевский режим расстреливал  три с половиной миллиона украинских граждан из Донбасса, которые не приняли госпереворот Майдана.

Минобороны России опубликовало видеозапись удара вертолетов по бронетехнике ВСУ.

Фото: YouTube / Россия-24

Теги: госпереворот, днр, константин косачев, лнр, сенатор, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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