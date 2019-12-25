Коронавирус подтвердился у замглавы администрации Выборгского района

В понедельник, 20 апреля, у замглавы администрации Выборгского района подтвердился предварительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Сейчас чиновник находится на самоизоляции. Все, кто контактировал с ним, также сдали необходимые анализы. В общей сложности специалисты проверили 10 человек, в том числе – главу администрации Геннадия Орлова. С сегодняшнего дня представители власти ведут работу из дома.
Через некоторое время будет проведено повторное исследование, которое позволит подтвердить или опровергнуть диагноз.
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжают санобработку улиц.
Фото: Pixabay
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