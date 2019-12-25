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Коронавирус подтвердился у замглавы администрации Выборгского района
Сегодня, 14:17
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lizapoluda

Коронавирус подтвердился у замглавы администрации Выборгского района

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Представители местной власти переходят на удаленный режим работы.

В понедельник, 20 апреля, у замглавы администрации Выборгского района подтвердился предварительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. 

Сейчас чиновник находится на самоизоляции. Все, кто контактировал с ним, также сдали необходимые анализы. В общей сложности специалисты проверили 10 человек, в том числе –  главу администрации Геннадия Орлова. С сегодняшнего дня представители власти ведут работу из дома.

Через некоторое время будет проведено повторное исследование, которое позволит подтвердить или опровергнуть диагноз.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжают санобработку улиц.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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