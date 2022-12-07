Короля Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки

Полиция задержала подозреваемого.

Короля Великобритании Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел в городе Лутон. Полиция задержала мужчину, который бросил яйца в направлении британского короля. Карла III увели сотрудники службы безопасности подальше от толпы. Спустя промежуток после инцидента монарх вернулся, чтобы продолжить обмен рукопожатиями с гражданами.

Отметим, что до этого момента Карла III забросали яйцами в начале ноября в Йорке.

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Видео: YouTube / The Sun