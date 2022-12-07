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Короля Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки

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Полиция задержала подозреваемого.

Короля Великобритании Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел в городе Лутон. Полиция задержала мужчину, который бросил яйца в направлении британского короля. Карла III увели сотрудники службы безопасности подальше от толпы. Спустя промежуток после инцидента монарх вернулся, чтобы продолжить обмен рукопожатиями с гражданами.

Отметим, что до этого момента Карла III забросали яйцами в начале ноября в Йорке.

Ранее Сунак заявил, что "золотая эра" отношений с Китаем завершилась.

Видео: YouTube / The Sun

Теги: карл iii, король великобритании, яйца
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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