Корабли РФ и КНР отработали противолодочные задачи в ходе совместного патрулирования

Тактическая группа провела маневрирование и построение походного ордера в целях организации обороны.

Корабли России и Китая отработали противолодочные задачи в ходе совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В составе тактической группы от российской стороны участвовали корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Тактическая группа провела маневрирование и построение походного ордера в целях организации обороны. Для поиска субмарины условного противника был задействован противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.

Ранее мы сообщали, что истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве приграничных районов Курской области.

Видео: Минобороны России