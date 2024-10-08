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Корабли РФ и КНР отработали противолодочные задачи в ходе совместного патрулирования

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Тактическая группа провела маневрирование и построение походного ордера в целях организации обороны.

Корабли России и Китая отработали противолодочные задачи в ходе совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В составе тактической группы от российской стороны участвовали корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Тактическая группа провела маневрирование и построение походного ордера в целях организации обороны. Для поиска субмарины условного противника был задействован противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.

Ранее мы сообщали, что истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве приграничных районов Курской области.

Видео: Минобороны России

Теги: азиатско-тихоокеанский регион, китай, минобороны россии, патрулирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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