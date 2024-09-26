Корабли РФ и КНР отработали маневрирование и задачи по ПВО в Охотском море

В соответствии с планом учения корабли российско-китайского отряда встали на рейд у побережья острова Сахалин.

Корабли России и Китая отработали маневрирование и задачи по ПВО в Охотском море в рамках военно-морского учения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая отработали маневрирование и построение походного ордера, задачи по противовоздушной обороне, а также охрану и оборону отряда при стоянке на незащищенном рейде. Воздушную опасность обозначали палубные вертолеты Ка-27 и противолодочные самолеты Ил-38. В соответствии с планом учения корабли российско-китайского отряда встали на рейд у побережья острова Сахалин.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России