Юрий Борисов рассказал, что экипаж МКС останется там до того момента, пока его не заберет "Союз МС-23".

Российский космический корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором будет спускаться на землю в беспилотном режиме. Соответствующее заявление в видеообращении с делал глава государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Данное решение было принято по результатам заседания Государственной комиссии. Постановление принято после анализа состояния корабля, а также проведенных тепловых расчетов и изучения технической документации. Также Госкомиссия продлевает полет на МКС экипажа, состоящего из россиян Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио. Они будут доставлены на Землю с кораблем "Союз МС-23".

В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением Госкомиссии. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Глава Роскосмоса пояснил, что представители NASA (Американского национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике) согласились с выводами Совета главных конструкторов, который прошел во вторник 11 января, и подтвердили готовность коллегам оказать необходимое содействие.

Космонавты Роскосмоса с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом.

Фото и видео: Роскосмос