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Корабль Черноморского флота впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг
Сегодня, 16:26
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Корабль Черноморского флота впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг

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Поднятие флага состоялось на Морском вокзале в центре Севастополя.

Большой десантный корабль "Азов" Черноморского флота России впервые в новейшей истории ВМФ получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Судно получило флаг в соответствии с указом главы государства Владимира Путина в память о подвигах экипажа линейного одноименного корабля постройки 1826 года.

Торжественная церемония освящения флага состоялась в Севастополе – в Соборе равноапостольного князя Владимира – усыпальнице адмиралов. Поднятие флага произошло на Морском вокзале в центре города.

Ранее в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов".

Фото: Минобороны РФ

Теги: бдк азов, георгиевский военно-морской флаг, поднятие флага, севастополь, черноморский флот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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