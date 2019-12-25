Корабль Черноморского флота впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг

Поднятие флага состоялось на Морском вокзале в центре Севастополя.

Большой десантный корабль "Азов" Черноморского флота России впервые в новейшей истории ВМФ получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Судно получило флаг в соответствии с указом главы государства Владимира Путина в память о подвигах экипажа линейного одноименного корабля постройки 1826 года.

Торжественная церемония освящения флага состоялась в Севастополе – в Соборе равноапостольного князя Владимира – усыпальнице адмиралов. Поднятие флага произошло на Морском вокзале в центре города.

Ранее в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов".

Фото: Минобороны РФ