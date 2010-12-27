Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов днем будет выпущен из-под ареста

В штабе Навального в Петербурге сообщили о времени освобождения координатора Дениса Михайлова из спецпреемника.

Сегодня в Петербурге заканчивается срок ареста оппозиционного активиста Дениса Михайлова. Молодой человек был задержан на 55 суток по обвинению в организации несанкционированной акции протеста.

По данным представителей штаба Навального в Северной столице, их координатор будет выпущен из спецприемника в три часа дня 27 марта. Сторонники движения указали адрес, по которому можно будет встретить освобожденного Дениса Михайлова. В социальной группе организации призывают жителей города прийти и поддержать соотечественника.

Напомним, что изначально петербуржца задержали на 30 суток. Позже решение было подкреплено заседанием Горсуда. После того, как Михайлов отбыл установелнный законом срок, на выходе его опять остановили правоохранительные органы, не дав активисту покинуть территорию изолятора.

Фото: Вконтакте/Команда Навального | Санкт-Петербург

