Координатор митинга в память об СКК останется в отделении полиции до суда

Женщину обвиняют в неподчинении сотрудникам полиции.

Координатор согласованного митинга в память о разрушенном СКК останется в отделении полиции до суда. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на дкпутата ЗакСа Бориса Вишневского. Известно, что Лариусу Лопаткину задержали около 10 часов утра 2 февраля. Представители закона согласились отпустить активистку под обязательство о явке, но женщина отказалась его подписывать. На данный момент петербурженка находилась в 29-ом отделении правоохранительных органов, но после ее перевезли в 33 отделение из-за отсутствия свободных камер.

Вишневский заявил, что Лопаткина не хотела подписывать документы, чтобы не раскрыть информацию о собственном номере мобильного телефона. Сейчас женщине вменяется статья о неповиновении законным требованиям полиции. Ее задержание связывают с появлением надписи на строительном заборе у СКК. Фраза гласила, что "для варваров и убийц" будет наказание.

"Это наш город": на митинге у СКК прошел рок-концерт.

Фото: Piter.tv

