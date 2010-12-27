Координатор "Весны" оштрафован за майский митинг "Он нам не царь"

Богдан Литвинов заплатит 20 тысяч рублей.

В Октябрьском районном суде признали вину петербургского активиста Богдана Литвина. Молодого человека оштрафовали за участие в майской акции оппозиционного движения "Весна". Он заплатит 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Напомним, что акцию протеста "Он нам не царь" организовывали сторонники Алексея Навального.

Следствием посчитало агитационными материалы, которые начинались с фразы "Почему мы выходим на улицы 5 мая". Посты с призывами посетить митинг Литвин размещал в социальных сетях. Также активисты уже отсидел восемь суток за неповиновение правоохранительным органам и выплатил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что фигурант дела не присутствовал на заседании. Интересы клиента представлял адвокат. Слушание проводилось практически в пустом зале.

Фото: Piter.tv