  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Координационный совет по соцзащите пострадавших от радиации возобновит работу в Петербурге
Сегодня, 17:41
121
smirenny

Координационный совет по соцзащите пострадавших от радиации возобновит работу в Петербурге

0 0

Соответствующее постановление подписал губернатор.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что в Петербурге возобновит работу координационный совет по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших от радиационных воздействий.

Решение о том, что совет снова начнет работу, было принято на встрече Александра Беглова с представителями общественных организаций чернобыльцев. В Смольном рассказали, что совет "создан для формирования и реализации программ, проведения мероприятий по социальной защите граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, членов их семей, увековечения событий радиационных аварий и катастроф, а также для обеспечения согласованных действий органов и организаций по этим вопросам". 

Координационный совет прекратил работу в 2014 году. Его функции перешли к Координационному совету по делам инвалидов при губернаторе Петербурга.

Ранее мы писали, что Смольный утвердил план информационной защиты детей.

Фото: открытые источники

Теги: пострадавшие от радиации, радиация, соцзащита пострадавших от радиации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии