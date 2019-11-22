Координационный совет по соцзащите пострадавших от радиации возобновит работу в Петербурге

Соответствующее постановление подписал губернатор.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что в Петербурге возобновит работу координационный совет по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших от радиационных воздействий.

Решение о том, что совет снова начнет работу, было принято на встрече Александра Беглова с представителями общественных организаций чернобыльцев. В Смольном рассказали, что совет "создан для формирования и реализации программ, проведения мероприятий по социальной защите граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, членов их семей, увековечения событий радиационных аварий и катастроф, а также для обеспечения согласованных действий органов и организаций по этим вопросам".

Координационный совет прекратил работу в 2014 году. Его функции перешли к Координационному совету по делам инвалидов при губернаторе Петербурга.

Ранее мы писали, что Смольный утвердил план информационной защиты детей.

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