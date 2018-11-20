Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Выборгского района подвел итоги работы за год

Заседание было посвящено итогам реализации муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году.

В Выборге прошло заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Участниками мероприятия стали представители районной администрации, совета делового сотрудничества и поддержки предпринимателей, выборгского центра поддержки предпринимателей, бизнесмены.

Заседание было посвящено итогам реализации муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году.

В частности, заместитель председателя координационного совета, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая сообщила, что в 2018 году объем финансирования программных мероприятий из местного и областного бюджетов составил более 8 млн. рублей. Средства были направлены на предоставление "стартовых пособий" бизнесменам, субсидий на обеспечение и развитие деятельности "Выборгского центра поддержки предпринимателей" и другое.

В целях развития и продвижения предпринимательской деятельности на территории города и района в 2018 году при участии администрации МО "Выборгский район" было организовано 24 мероприятия. В их числе - конференция "Мой бизнес. Эффективность и скрытые ресурсы", организованная в рамках фестиваля предпринимательства "Золотая осень", гастрономический фестиваль "Выборгский пикник", а также интерактивный тренинг-семинар "Бизнес-Квест".

Отметим, в 2018 году в Выборге открылся "Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области", специалисты которого консультируют предпринимателей, оказывают помощь в подготовке документов на получение субсидий и грантов, а также сопровождение социальных проектов.

Подведя итоги, участники заседания обсудили проект плана мероприятий развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на 2019 год.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО