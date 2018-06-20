  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Конор Макгрегор: "Я сломал ступню за 3 недели до боя с Хабибом"
Сегодня, 14:07
76
Rybka123

Конор Макгрегор: "Я сломал ступню за 3 недели до боя с Хабибом"

0 0

Боец остался доволен результатами поединка с россиянином.

В своих социальных сетях ирландский боец UFC Конор Макгрегор объяснил причины своего поражения россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Я сломал ступню за 3 недели до боя с Хабибом. Однако я продолжал идти вперед, нанося последние удары его брату. Я доволен тем, как прошел поединок. Кроме того, я извлек уроки от боя, а также, что более важно, от подготовки к нему. Время расставит все на свои места,
- написал боец.

Напомним, что бой за звание чемпиона в легком весе прошел в Лас-Вегасе 7 октября 2018 года. Поединок закончился победой российского бойца Хабиба Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде. После завершения боя в октагоне началась массовая, после которой  Макгрегора дисквалифицировали на 6 месяцев и оштрафовали на 50 000 долларов.  Нурмагомедова получил дисквалификацию на 9 месяцев и штраф в размере 500 000 долларов.
Ранее на Piter.TV: Ракицкий установил клубный рекорд "Зенита"
Видео: HUE
Фото: социальные сети

Теги:
Категории: Лента новостей, Спорт,

Оставить комментарий