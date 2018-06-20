Конор Макгрегор: "Я сломал ступню за 3 недели до боя с Хабибом"

Боец остался доволен результатами поединка с россиянином.

В своих социальных сетях ирландский боец UFC Конор Макгрегор объяснил причины своего поражения россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Я сломал ступню за 3 недели до боя с Хабибом. Однако я продолжал идти вперед, нанося последние удары его брату. Я доволен тем, как прошел поединок. Кроме того, я извлек уроки от боя, а также, что более важно, от подготовки к нему. Время расставит все на свои места,

- написал боец.

Напомним, что бой за звание чемпиона в легком весе прошел в Лас-Вегасе 7 октября 2018 года. Поединок закончился победой российского бойца Хабиба Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде. После завершения боя в октагоне началась массовая, после которой Макгрегора дисквалифицировали на 6 месяцев и оштрафовали на 50 000 долларов. Нурмагомедова получил дисквалификацию на 9 месяцев и штраф в размере 500 000 долларов.

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Видео: HUE

Фото: социальные сети