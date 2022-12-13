Политик оценил угрозу, которая исходит для США от госкорпорации РФ.

КАмериканский конгрессмен Дуг считают, что власти США должны стремиться к закрытию российской государственной корпорации "Росатом". Такое мнение высказал руководитель местного комитета по стратегическим силам армии от палаты представителей Дуг Лэмборн. Законодатель на очередном заседании пояснил, что "Росатом" помогает китайским партнерам в вопросе расширения собственного ядерного арсенала.

Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть "Росатом". Дуг Лэмборн, конгрессмен США

Политик полагает, что политики в Вашингтоне должны задуматься о том, чтобы прекратить уведомлять российскую сторону в рамках ДСНВ (Договора стратегических наступательных вооружениях). Он заметил, что Москва уже уведомила страну о приостановке участия в международном соглашении, однако США "все равно продолжаем" уведомлять РФ по договору, хотя Кремль не отвечает Белому дому вазимностью в этом вопросе.

Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / U.S. House Armed Services Committee