Конгресс США преодолел 1 января вето президента Дональда Трампа по оборонному бюджету страны

За отмену президентского вето проголосовал 81 сенатор, против – 13.

В минувшую пятницу, 1 января, конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа по оборонному бюджету страны. В ответ на это действующий президент раскритиковал сенат в Twitter.

Трамп отметил, что при этом в оборонном бюджете остался раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций.

"Позор!!! Сейчас они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, 600 долларов вместо 2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Несправедливо или неумно!" президент США Дональд Трамп.

Известно, что за отмену президентского вето проголосовал 81 сенатор, против – 13.

Ранее мы сообщали о том, что около 140 республиканцев хотят оспорить итоги выборов в Конгрессе.

Видео: CNN