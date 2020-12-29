Конгресс США преодолел 1 января вето президента Дональда Трампа по оборонному бюджету страны

В минувшую пятницу, 1 января, конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа по оборонному бюджету страны. В ответ на это действующий президент раскритиковал сенат в Twitter.
Трамп отметил, что при этом в оборонном бюджете остался раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций.
"Позор!!! Сейчас они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, 600 долларов вместо 2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Несправедливо или неумно!"
президент США Дональд Трамп.
Известно, что за отмену президентского вето проголосовал 81 сенатор, против – 13.
Ранее мы сообщали о том, что около 140 республиканцев хотят оспорить итоги выборов в Конгрессе.
Видео: CNN
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