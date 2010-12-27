Конгресс США хочет ввести новые санкции России за задержание украинских моряков в Керченском проливе

Конгресс США рассмотрит введение новых санкций против России. Таким образом Америка хочет отреагировать на задержание украинских моряков в Керченском проливе. Известно, что ограничения будут касаться 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ. Также санкции могут затронуть их ближайших коллег. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на автора документа, члена палаты представителей Марси Каптур.

Отметим, что согласно тексту документа, авторы законопроекта не одобряют действия России. Они призывают и другие государства дать решительный "ответ" и усилить наказание до полного освобождения моряков.

Напомним, что 24 украинских моряка задержаны в Керченском проливе из-за нарушения границы с Россией. Военные объяснили, что 25 ноября 2018 года три корабля вошли в территориальные воды Черного моря.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге заминировали представительство МИД из-за задержанных украинских моряков.

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