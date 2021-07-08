Конференцию премьера Испании на базе НАТО в Литве прервали из-за сигнала о тревоге

В воздух поднимались истребители.

Пресс-конференцию премьер-министра Испании на базе НАТО в Литве прервали из-за сигнала о тревоге. Об этом рассказали в пресс-службе правительства европейского королевства. Известно, что инцидент зафиксирован в том момент, когда глава кабмина Педро Санчес находился в Вильнюсе. Он выступал перед представителями СМИ вместе с президентом республики Гитанасом Науседой.

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Тревожная ситуация возникла после сообщения службы охраны об опасности. Пришлось поднимать в воздух два испанских истребителя. По сведениям от местного информационного агентства EFE, проблема была связана с появлением неизвестного самолета над акваторией Балтики. Речь могла идти о российской авиации по данным радиостанции Cadena SER.

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Видео: YouTube / El Mundo