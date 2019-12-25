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Кондиционеры сочли опасными во время эпидемии коронавируса
Сегодня, 13:44
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lesjasap

Кондиционеры сочли опасными во время эпидемии коронавируса

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Они могут распространять инфекцию по помещениям.

Комнатные кондиционеры сочли опасными во время эпидемии коронавируса. Об этом заявили специалисты Минздрава России. По данным профильного ведомства, использование кондиционеров повышает риск распространения инфекции. В пятой версии документа с рекомендациями медики советуют временно отказаться от использования кондиционеров. Врачи исключают работу кондиционеров в зонах с высоким риском распространения коронавируса.

Они способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции

прокомментировали эксперты

Кроме кондиционеров медики находят потенциально опасными различные воздухоочистители-рециркуляторы. В список попали аппараты, функционирующие при помощи технологии ультрафиолетового бактерицидного излучения (УФБИ). Эти устройства оказывают неэффективными в борьбе против инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. В Минздраве советуют использовать для профилактики помещений более мощную механическую вентиляцию или просто регулярно проветривать комнаты.

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Теги: кондиционер, коронавирус, минздрав, эпидемия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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