Они могут распространять инфекцию по помещениям.

Комнатные кондиционеры сочли опасными во время эпидемии коронавируса. Об этом заявили специалисты Минздрава России. По данным профильного ведомства, использование кондиционеров повышает риск распространения инфекции. В пятой версии документа с рекомендациями медики советуют временно отказаться от использования кондиционеров. Врачи исключают работу кондиционеров в зонах с высоким риском распространения коронавируса.

Они способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции прокомментировали эксперты

Кроме кондиционеров медики находят потенциально опасными различные воздухоочистители-рециркуляторы. В список попали аппараты, функционирующие при помощи технологии ультрафиолетового бактерицидного излучения (УФБИ). Эти устройства оказывают неэффективными в борьбе против инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. В Минздраве советуют использовать для профилактики помещений более мощную механическую вентиляцию или просто регулярно проветривать комнаты.

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса.