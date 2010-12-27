  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Шоу The Symphony Tribute to Depeche Mode
Сегодня, 19:00
572
nastya960

Шоу The Symphony Tribute to Depeche Mode

0 0

Мировая премьера состоится 30 ноября в Москве. И уже на следующий день концерт состоится в Петербурге.

Шоу The Symphony Tribute to Depeche Mode — невероятное выступление трибьют-группы #1 Forced to Mode в сопровождении симфонического оркестра "Глобалис"! Мировая премьера состоится 30 ноября в московском Крокус Сити Холле. И уже на следующий день, 1 декабря, шоу покажут в Санкт-Петербурге.

Отличительной чертой симфонического оркестра "Глобалис" (Москва) является способность находить новые формы взаимодействия с музыкальным материалом, как классическим, так и современным.

Группа Forced to Mode (Германия) – трибьют-группа DEPECHE MODE #1 в Европе! Участники знаменитых фестивалей Gothic meets Classic.

Место: ДК ГАЗА (просп. Стачек, 72 метро "Кировский завод")

Цена: от 1500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: организаторы 

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии