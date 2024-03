Концерт оркестр CAGMO. "Симфония The Beatles"

Концерт для фортепиано и струнных прозвучит 6 марта во дворце Белосельских-Белозерских. Начало в 19:00. Возрастное ограничение 6+

Года идут, но The Beatles всегда останутся в сердцах целых поколений. Музыкальный коллектив ворвался в историю, оставшись яркой вспышкой для культуры XX века.

Возможность заворожиться произведениями The Beatles предоставит "Неоклассика" в своей программе, созданной с искренней любовью и почтением. Камерный оркестр виртуозных музыкантов наполнит атмосферу эмоциями, и в ней прозвучат аранжировки для фортепиано, флейты и струнных инструментов. Оркестр CAGMO продолжает удивлять своих гостей, обращаясь к всеми любимым произведениям.

На концерте Вы услышите известные мелодии: Something, I Feel Fine, Girl, I Saw Her Standing There, Yellow Submarine, Yesterday, Don"t Let Me Down, Strawberry Fields Forever и другие композиции.

Погружение в мир музыки The Beatles продлится 1 час 20 минут.

Фото: Pxhere