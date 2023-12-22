Концерт оркестр CAGMO. "Симфония The Beatles"

Года идут, но The Beatles всегда останутся в сердцах целых поколений. Музыкальный коллектив ворвался в историю, оставшись яркой вспышкой для культуры XX века.
Возможность заворожиться произведениями The Beatles предоставит "Неоклассика" в своей программе, созданной с искренней любовью и почтением. Камерный оркестр виртуозных музыкантов наполнит атмосферу эмоциями, и в ней прозвучат аранжировки для фортепиано, флейты и струнных инструментов. Оркестр CAGMO продолжает удивлять своих гостей, обращаясь к всеми любимым произведениям.
На концерте Вы услышите известные мелодии: Something, I Feel Fine, Girl, I Saw Her Standing There, Yellow Submarine, Yesterday, Don"t Let Me Down, Strawberry Fields Forever и другие композиции.
Погружение в мир музыки The Beatles продлится 1 час 20 минут.
Фото: Pxhere
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