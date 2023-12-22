Концерт классической музыки Вивальди "Времена года"

На сцене камерного концертного зала Анненкирхе в полной темноте пройдет концерт классической живой музыки. В первом отделении традиционно прозвучит знаменитый цикл "Времена года" Антонио Вивальди. Во второй части будут звучать композиции Чайковского, Моцарта, Брамса и других известных композиторов. Прямо на ваших глазах художник будет создавать живые и красочные картины в технике Эбру, оживляя образы и рисуя не только абстракции, а живописные пейзажи, отсылая к картинам великих художников.
Исполнять произведения мировой классики будут Санкт-Петербургский оркестр Olympic Orchestra.
Продолжительность концерта: 80 минут, идет без антракта.
Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны
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