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Концерт классической музыки. Александр Шустин и Евгений Изотов
Сегодня, 19:00
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Концерт классической музыки. Александр Шустин и Евгений Изотов

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Музыкальный вечер пройдет в Филармонии им. Шостаковича. Начало в 19:00. Возрастные ограничения 6+

Жителей приглашают насладиться звучанием скрипки и фортепиано. На камерном вечере, посвященном юбилею Александра Шустина – известного музыканта, концертмейстера Академического симфонического оркестра и профессора Петербургской консерватории, прозвучат шедевры скрипичной музыки.

В программе: 

  • Шимановский. Соната для скрипки и фортепиано
  • Баркаускас. Партита для скрипки соло
  • Франк. Соната ля мажор для скрипки и фортепиано.

Играть на скрипке будет Александр Шустин. Евгений Изотов сядет за фортепиано. 

Возрастные ограничения 6+

Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича

Теги: александр шустин и евгений изотов, концерт, музыка, филармония шостаковича
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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