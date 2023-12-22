Концерт классической музыки. Александр Шустин и Евгений Изотов

Жителей приглашают насладиться звучанием скрипки и фортепиано. На камерном вечере, посвященном юбилею Александра Шустина – известного музыканта, концертмейстера Академического симфонического оркестра и профессора Петербургской консерватории, прозвучат шедевры скрипичной музыки.
В программе:
- Шимановский. Соната для скрипки и фортепиано
- Баркаускас. Партита для скрипки соло
- Франк. Соната ля мажор для скрипки и фортепиано.
Играть на скрипке будет Александр Шустин. Евгений Изотов сядет за фортепиано.
Возрастные ограничения 6+
Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича
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