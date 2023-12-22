Концерт группы "На-На"

егендарная группа "На-На" готовит яркую встречу со своими поклонниками.
Созданная в 1989 году знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым, группа "На-На" завоевала немало наград, премий и званий, проехав с гастролями почти по всей планете. За более 30 лет музыкальной карьеры состав музыкантов группы неоднократно менялся, но хиты, полюбившиеся миллионам слушателей неповторимой энергетикой и романтическим настроением, продолжают покорять сердца зрителей.
Сегодня в группе три солиста: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин.
Фото: Группа "На-На", ВК
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