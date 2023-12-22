Концерт-экскурсия "От Моцарта до рок-хитов"

3 марта в особняке графа Румянцева пройдет концерт-экскурсия. Начнется всё в 17:00. Возрастное ограничение 6+

Великолепие графа Румянцева, располагающееся на Английской набережной – исторический памятник культуры нашей страны. Обзорная экскурсия по пространству особняка позволит почувствовать себя причастным к историческим событиям тех далеких лет.

Послевкусие продлит концерт, который ворвется с великим "Турецким маршем" Моцарта и вальсом Шопена. В программе музыка Пабло де Сарасате и венгерские танцы Иоганесса Брамса. Вишенкой на торте станут легендарные произведения The Beatles в виде попурри и известные песни Queen, ведь шоу должно продолжаться!

Классика бывает разной, и зрители смогут это почувствовать на концерте-экскурсии с продолжительностью в 2 часа.

Фото: Pxhere