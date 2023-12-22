  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Вселенная неоклассики"
Сегодня, 20:00
310
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Вселенная неоклассики"

0 0

В Анненкирхе 15 марта пройдет концерт. Начало в 20:00. Для зрителей старше 6 лет.

Под сводами Анненкирхе  прозвучат композиции Ханса Циммера, Филипа Гласса, Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Джона Уильямса и других современных композиторов. Сочинения исполнит оркестр Olympic Orchestra. Вы услышите саундтреки из фильмов "1+1", "Чёрный лебедь", "Интерстеллар", "Начало", "Шоу Трумана", "Пираты Карибского моря", "Список Шиндлера" и других.

Музыкальное и визуальное наслаждение гарантировано, заявляют организаторы. Исполняет музыку: Оркестр Olympic Orchestra; художественный руководитель — Алексей Степанов.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны

Теги: вселенная неоклассики, концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии