Концерт "Вселенная неоклассики"

Под сводами Анненкирхе прозвучат композиции Ханса Циммера, Филипа Гласса, Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Джона Уильямса и других современных композиторов. Сочинения исполнит оркестр Olympic Orchestra. Вы услышите саундтреки из фильмов "1+1", "Чёрный лебедь", "Интерстеллар", "Начало", "Шоу Трумана", "Пираты Карибского моря", "Список Шиндлера" и других.
Музыкальное и визуальное наслаждение гарантировано, заявляют организаторы. Исполняет музыку: Оркестр Olympic Orchestra; художественный руководитель — Алексей Степанов.
Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны
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