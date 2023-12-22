Концерт "Времена года" Вивальди

В Эрмитажном театре 2 февраля пройдет концерт классической музыки. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

На сцене Эрмитажного театра 2 февраля пройдет концерт "Времена года" Антонио Вивальди. Музыкальные композиции исполнит Балтийский симфонический оркестр.

Зрители погрузятся в калейдоскоп сезонов. Программа Le quattro stagioni — это цикл концертов для скрипки с оркестром Антонио Вивальди, представляющий собой первые четыре из двенадцати концертов, входящих в Опус 8 - "Спор гармонии с изобретением".

Визитной карточкой Балтийского симфонического оркестра является творческая раскрепощенность. Музыканты талантливо исполняют шедевры отечественной и зарубежной музыки. Коллектив занимается концертной деятельностью и ведет активную студийную работу по записи музыкального сопровождения к фильмам и видеоиграм.

Фото: предоставлено организаторами