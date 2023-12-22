Насладиться музыкой можно в Доме архитектора 14 января. Начало в 20:00.

Жители Петербурга и гости города смогут отметить Старый Новый год, наслаждаясь исполнением классических музыкальных композиций, посвященных празднику. Концерт "Волшебные мелодии Нового года" пройдет в интерьерах особняка Половцова.

В зимний вечер прозвучат самые известные произведения русских и зарубежных композиторов. Музыканты исполнят композиции Римского-Корсакова, Шопена, Брамса и других. На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов и премий: Мария Провоторова (фортепиано), Элина Друх (скрипка) и Юлия Симонова (сопрано).

Гости, которые дополнительно оплатили экскурсию по особняку Половцова, увидят интерьеры дома члена Государственного совета и Статс-секретаря Его Императорского Величества.

Фото: Википедия / Дом Половцова