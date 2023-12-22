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Концерт "Вивальди. Времена Года"
Сегодня, 22:30
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Концерт "Вивальди. Времена Года"

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​​​​​​​В лютеранской церкви Анненкирхе 21 февраля симфонический оркестр Olympic Orchestra исполнит произведения всемирно известных композиторов. Начало в 22:30. Возрастное ограничение — 0+.

В концертном зале старинной церкви зрители смогут насладиться шедеврами Вивальди, Моцарта, Чайковского и других. Под аккомпанемент симфонического оркестра на стенах и потолке церкви будут спроецированы уникальные изображения в технике Эбру. Художник будет создавать их на водной глади в режиме реального времени. Зрители увидят завораживающие образы, рожденные фантазией творца под влиянием классической музыки.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны

Теги: анненкирхе, вивальди, времена года
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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