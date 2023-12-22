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Концерт "Весенний вальс и не только..."
Сегодня, 20:00
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Концерт "Весенний вальс и не только..."

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10 марта в Большом Итальянском просвете Нового Эрмитажа состоится выступление Балтийского камерного оркестра. Начало мероприятия в 20:00. Для зрителей старше 6 лет.

Концертная программа от российского камерного оркестра – это возможность насладиться двумя видами искусствами одновременно: красивыми мелодиями известных композиторов о весне и любви и шедеврами итальянской живописи.

Почувствуйте настоящее пробуждение природы и теплоту чувств под произведения великих мелодистов: Генделя, Вивальди, Чайковского, Штрауса, Масканьи, Брамса, Крейслера, Дворжака, Эмара, Шостаковича, Свирдова, Джоплина, Леграна, Гарделя и Пьяццоло.

Продолжительность – 1 час 15 минут.

Фото: Pxhere

Теги: весенний вальс и не только, концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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