Концерт "Весенний вальс и не только..."

Концертная программа от российского камерного оркестра – это возможность насладиться двумя видами искусствами одновременно: красивыми мелодиями известных композиторов о весне и любви и шедеврами итальянской живописи.
Почувствуйте настоящее пробуждение природы и теплоту чувств под произведения великих мелодистов: Генделя, Вивальди, Чайковского, Штрауса, Масканьи, Брамса, Крейслера, Дворжака, Эмара, Шостаковича, Свирдова, Джоплина, Леграна, Гарделя и Пьяццоло.
Продолжительность – 1 час 15 минут.
Фото: Pxhere
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