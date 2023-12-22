Концерт "Трио Александра Маслова"

Классика зазвучит по-новому. 5 марта Белый зал Политехнического университета приглашает гостей на концерт джазового Трио Александра Маслова. Погружение в Необыкновенную классику наступит в 19:00. Возрастная аудитория 6+

Стильно и грациозно звучит классическая музыка в джазовой обработке – и это докажет Александр Маслов – пианист-импровизатор. Трио Маслова также представит Павел Чижик (ударные и вибрафон) и Иван Мясников (контрабас).

Гости концерта окунутся в атмосферу любимой классики – произведений Римского-Корсакова и Мусоргского, а также саундтреков из кинофильмов "Великий Гэтсби", "Ла-Ла Ленд" и "Алладин". Одно мгновение – и Вы станете не просто слушателем, а прямым участником всех действий. И Трио Маслова докажет это.

Продолжительность концерта – 2 часа. Без антракта.

Фото: ВКонтакте / Александр Маслов