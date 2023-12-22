Концерт "Трио Александра Маслова"

Стильно и грациозно звучит классическая музыка в джазовой обработке – и это докажет Александр Маслов – пианист-импровизатор. Трио Маслова также представит Павел Чижик (ударные и вибрафон) и Иван Мясников (контрабас).
Гости концерта окунутся в атмосферу любимой классики – произведений Римского-Корсакова и Мусоргского, а также саундтреков из кинофильмов "Великий Гэтсби", "Ла-Ла Ленд" и "Алладин". Одно мгновение – и Вы станете не просто слушателем, а прямым участником всех действий. И Трио Маслова докажет это.
Продолжительность концерта – 2 часа. Без антракта.
Фото: ВКонтакте / Александр Маслов
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