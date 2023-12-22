Концерт "Страшная сказка"

3 марта во дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт мрачных и таинственной классической музыки. Начало в 16:00. Для зрителей старше 6 лет.

Слышали ли Вы о программе-триллер от маэстро Александра Титова и петербургского симфонического оркестра? Добро пожаловать в Страшную сказку – уникальное музыкальное шоу.

Насыщенная программа погрузит Вас в жуткие и мрачные музыкальные творения. Картины оживут перед глазами зрителей, передавая во власть темных сил и необъятных страстей. Услышать "Мефисто-вальс", поучаствовать в "Шествии на казнь" и ночном разгуле ведьм. Узреть, рассекающую в ступе, Бабу-ягу, и роковой удар Ромео, чтобы наконец призвать "Пиковую даму". Всё это можно именно здесь, в этот таинственный вечер.

Вы услышите много тьмы и магии в композициях Мусоргского, Лядова, Зуппе, Прокофьева, в увертюрах и опереттах, а также у эффектных современных исполнителей – Гладкова и Левковской.

Продолжительность леденящего душу концерта – 2 часа с антрактом.

Фото: Pxhere