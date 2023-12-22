  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Сегодня, 21:00
241
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Концерт Sound of the city в Планетарии

0 0

Концерт классической музыки пройдет 18 января в Планетарии № 1. Начало в 21:00. Вход для гостей старше 12 лет.

Под куполом планетария пройдет концерт классической музыки Sound of the city. В этот вечер на сцену выйдет лауреат  международных конкурсов – дуэт Yolo duo в составе Марии Ковалевской и Натальи Максимовой. Музыканты исполнят произведения для фортепиано в  четыре руки! 

В программу вошли произведения Марка Мелитса, Ханса Циммера, Людовика Эйнауди, Филипа Гласса и Яна Тирсена. Кроме того, пианистки исполнят авторские композиции.

Видео: YouTube / YOLOduo / Ludovico Einaudi - Experience (Pianoduo cover)

 

Теги: sound of the city, концерт, музыка, планетарий 1
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии