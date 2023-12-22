Концерт Sound of the city в Планетарии

Концерт классической музыки пройдет 18 января в Планетарии № 1. Начало в 21:00. Вход для гостей старше 12 лет.

Под куполом планетария пройдет концерт классической музыки Sound of the city. В этот вечер на сцену выйдет лауреат международных конкурсов – дуэт Yolo duo в составе Марии Ковалевской и Натальи Максимовой. Музыканты исполнят произведения для фортепиано в четыре руки!

В программу вошли произведения Марка Мелитса, Ханса Циммера, Людовика Эйнауди, Филипа Гласса и Яна Тирсена. Кроме того, пианистки исполнят авторские композиции.

Видео: YouTube / YOLOduo / Ludovico Einaudi - Experience (Pianoduo cover)