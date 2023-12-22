Концерт "Сны Миядзаки"

В лютеранской церкви Святого Иоанна 19 января пройдет музыкальный вечер. Начало в 20:00. Для зрителей старше шести лет.

Солисты Hobby Orchestra исполнят любимые саундтреки из фильмов японского режиссера и мультипликатора Хаяо Миядзаки. Под сводами церкви в самом центре Коломны зажгутся тысячи свечей и зазвучит музыка.

Гости смогут насладиться исполнением саундтреков из анимационных шедевров авторства величайшего современного японского композитора Дзё Хисаиси. Гости услышат композиции из мультфильмов: "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке", "Порко Россо" и других.

Фото: ВКонтакте / Hobby Orchestra