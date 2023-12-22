Концерт "Пер Гюнт. В пещере горного короля"

История о человечности. Пронизывающие параллели и актуальность большинства произведений удивительны, ведь наша душа всегда готова противостоять злу. Драма Генрика Ибсена и Эдварда Грига зазвучит и наполнит пространство Петрикирхе образами и смыслами.
Органный концерт, основанный на сюжете норвежской драматической пьесы "Пер Гюнт", поразит поэтикой своих текстов и музыкальной драматургией.
Исполнители: Елизавета Панченко, Анастасия Васильева. Орган: Gustav Steinmann.
Продолжительность концерта – 1 час, без антракта.
Фото: Pxhere
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