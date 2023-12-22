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Концерт "Орган при свечах"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Орган при свечах"

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Музыкальный вечер пройдет 11 марта в Петрикирхе. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

Органная музыка при свете огней подобна целительной терапии. Это возможность погрузиться в таинственный мир единения, гармонии и спокойствия, почувствовать живительную силу и даже озарение. Мощнейший инструмент не просто расслабляет, но и проникает в самые глубины души.

Вы сможете насладиться знаменитыми шедеврами классической музыки в исполнении талантливого органиста Сергея Силаевского. Продолжительность – 1 час (без антракта).

Кроме того, перед вами выступит Николай Ковалевич (балалайка) — победитель и лауреат многочисленных Всероссийских и Международных конкурсов. 

Фото: Pxhere

Теги: концерт, орган при свечах, петрикирхе, свечи
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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