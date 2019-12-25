Концерт "Орган и саксофон при свечах. Времена года и прогулка по Нью-Йорку"

Концерт пройдет 8 сентября в Приходе Успения Пресвятой Девы Марии. Начало – в 19:30. Для гостей старше 6 лет.

Дуэт Константина Андреева и Екатерины Маришкиной представит вечер итальянской музыки, созданной по разные стороны Атлантики.

Откроет концерт "Осень" из легендарного цикла "Времена года" итальянца Антонио Вивальди, затем прозвучит "Венецианский карнавал" французского композитора Жюля Демерссмана. Лирическая нота выступления – композиция Primavera Людовико Эйнауди.

Продолжит шоу хит Генри Манчини Moon River, написанный в 1961 году и исполненный Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Завершится путешествие на Бродвее произведением "Четыре картины Нью‑Йорка" композитора Роберто Молинелли.

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