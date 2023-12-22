Концерт "Наследие Моцарта"

Гостей ждет Реквием и Концерт для фортепиано с оркестром №24 Вольфганга Моцарта.
Концерт №24 – "минорный" Моцарт. Сложные и противоречивые чувства в Allegro, Larghetto и Allegretto зададут высокое напряжение. И сгущается трагичность и звучит До минор. Как звонко меняется композиция, когда тьма столкнется со светом, и на смену вязкости придет нежность и умиротворение…
За написанием Реквиема Ре минор стоит колоссальная история, но музыка с тех самых пор неизменна, она продолжает разговор со своим слушателем.
Дирижер Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna обратятся к симфониям Моцарта в неповторимом стиле. В программе:
— Концерт для фортепиано с оркестром № 24
— Реквием для солистов, хора и оркестра
Концерт станет прекрасным выбором для ознакомления с выдающимися композициями Вольфганга Моцарта.
Фото: Pxhere
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