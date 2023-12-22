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Концерт "Наследие Моцарта"
Сегодня, 20:00
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Концерт "Наследие Моцарта"

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В Санкт-Петербургской академической Капелле 5 марта прозвучит феерическое выступление Теодора Курентзиса и хора-оркестра musicAeterna. Начало в 20:00. Возрастная аудитория 6+

Гостей ждет Реквием и Концерт для фортепиано с оркестром №24 Вольфганга Моцарта.

Концерт №24 – "минорный" Моцарт. Сложные и противоречивые чувства в Allegro, Larghetto и Allegretto зададут высокое напряжение. И сгущается трагичность и звучит До минор. Как звонко меняется композиция, когда тьма столкнется со светом, и на смену вязкости придет нежность и умиротворение…

За написанием Реквиема Ре минор стоит колоссальная история, но музыка с тех самых пор неизменна, она продолжает разговор со своим слушателем.

Дирижер Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna обратятся к симфониям Моцарта в неповторимом стиле. В программе:

— Концерт для фортепиано с оркестром № 24

— Реквием для солистов, хора и оркестра

Концерт станет прекрасным выбором для ознакомления с выдающимися композициями Вольфганга Моцарта.

Фото: Pxhere

Теги: капелла, концерт, наследие моцарта
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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