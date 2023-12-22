Концерт "Музыка из кино на органе"

В Анненкирхе музыканты исполнят популярные саундтреки из кинокартин. Концерт пройдет 27 января. Начало в 22:00. Вход 6+

"Музыка из кино на органе" — это концерт, который никого не оставит равнодушным. Вас ждет великолепная программа, включающая музыку из таких культовых фильмов, как "Гарри Поттер", "Титаник", "Властелин колец", "Ходячий замок Хоула", "Пираты Карибского моря" и многие другие.

Эта программа вызывает самые разные эмоции и воспоминания. Она перенесет вас в детство, когда вы впервые слушали эти мелодии на кассетах или дисках. Вы вспомните, как ждали выхода фильмов о ваших любимых героях и спорили о том, что лучше - книга или фильм.

Исполнять культовые саундтреки для вас будут:

ансамбль солистов оркестра 1703 (художественный руководитель — Георгий Фёдоров);

орган — Николай Бронзов, Ольга Котлярова.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны