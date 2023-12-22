Программа "Музыка из кино на органе" включает саундтреки из "Гарри Поттера", "Титаника", "Властелина колец", "Ходячего замка Хоула", "Пиратов Карибского моря" и других шедевров киноискусства.
Музыка заставит слушателей поразмышлять о детстве, любви, смысле жизни. Знакомые композиции заставят вспомнить прошлое: первые купленные кассеты или диски, томительное ожидание известного фильма, горячие споры о героях кинокартин и уютные просмотры мультфильмов в кругу близких людей.
Исполнять культовые композиции будут Ансамбль солистов оркестра 1703 (художественный руководитель — Георгий Фёдоров). А также Николай Бронзов, Ольга Котлярова, которые заставят орган звучать прямо под сводами лютеранской церкви.
Стены зала украсят медиапроекции от арт-студии "Ветер".
Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны
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