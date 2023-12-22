В Анненкирхе 20 января пройдет концерт современной музыки. Начало в 22:30. Для зрителей старше шести лет.

Программа "Музыка из кино на органе" включает саундтреки из "Гарри Поттера", "Титаника", "Властелина колец", "Ходячего замка Хоула", "Пиратов Карибского моря" и других шедевров киноискусства.

Музыка заставит слушателей поразмышлять о детстве, любви, смысле жизни. Знакомые композиции заставят вспомнить прошлое: первые купленные кассеты или диски, томительное ожидание известного фильма, горячие споры о героях кинокартин и уютные просмотры мультфильмов в кругу близких людей.

Исполнять культовые композиции будут Ансамбль солистов оркестра 1703 (художественный руководитель — Георгий Фёдоров). А также Николай Бронзов, Ольга Котлярова, которые заставят орган звучать прямо под сводами лютеранской церкви.

Стены зала украсят медиапроекции от арт-студии "Ветер".

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны