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Концерт "Мировые шедевры оперы и балета"
Сегодня, 20:00
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Концерт "Мировые шедевры оперы и балета"

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В особняке Половцова 18 марта пройдет музыкальный вечер. Начало в 20:00. Для зрителей любого возраста.

В особняке Половцова пройдет концерт при свечах и розах "Шедевры мировой оперы и балета". Зрители окажутся в атмосфере страстей и невероятных эмоций. Артисты исполнят арии из из опер Верди, Пуччини и многих других известных по всему миру композиторов. На сцену выйдут солисты Мариинского театра.

Украсят вечер выступления артистов балета ведущих театров города. Зрители смогут насладиться музыкой, танцем и атмосферой великолепия в одном из красивейших домов нашего города рядом с Исаакиевским собором. 

Фото: citywalls

Теги: дом архитектора, концерт, мировые шедевры оперы и балета, особняк половцова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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