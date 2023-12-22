Концерт "Мировые шедевры оперы и балета"

В особняке Половцова 18 марта пройдет музыкальный вечер. Начало в 20:00. Для зрителей любого возраста.

В особняке Половцова пройдет концерт при свечах и розах "Шедевры мировой оперы и балета". Зрители окажутся в атмосфере страстей и невероятных эмоций. Артисты исполнят арии из из опер Верди, Пуччини и многих других известных по всему миру композиторов. На сцену выйдут солисты Мариинского театра.

Украсят вечер выступления артистов балета ведущих театров города. Зрители смогут насладиться музыкой, танцем и атмосферой великолепия в одном из красивейших домов нашего города рядом с Исаакиевским собором.

Фото: citywalls