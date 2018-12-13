Концерт Кирилла Рихтера

Во дворце Белосельских-Белозерских пройдет выступление знаменитого музыканта.

Кирилл Рихтер - композитор и пианист. Музыкальное образование он получил экстерном, овладев игрой на фортепиано и музыкальными дисциплинами. Рихтер закончил институт ядерной физики МИФИ, на фрилансе занимался разработкой логотипов и версткой журналов. Однако на сегодняшний день он - один из ярчайших представителей российской неоклассики. Его карьера его развивается на огромных скоростях.

Адрес: Невский проспект, 41.

Возрастное ограничение: 6+

Цена билета: 1200 рублей

Фото: ВК / Кирилл Рихтер.