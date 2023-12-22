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Концерт "Бах. Органная месса"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Бах. Органная месса"

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В Белом зале Политехнического университета 14 марта пройдет музыкальный вечер. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

В Белом зале Политехнического университета исполнят Органную мессу Иоганна Себастьяна Баха. На сцену выйдет Григорий Варшавский.

Органную мессу должен услышать каждый , потому что она  создана в период творческого расцвета композитора и стала первым органным сочинением, которое опубликовали при жизни композитора.

Композиция включает обработки хоральных песнопений протестантского богослужения, которые обрамляются Прелюдией и фугой ми-бемоль мажор.

В программе — Органная месса Баха (Clavierübung III, 1739): Прелюдия ми-бемоль мажор Pro Organo Pleno, BWV 552/1; Хоральные прелюдии; Фуга ми-бемоль мажор Pro Organo Pleno, BWV 552/2.

Фото: Pxhere

Теги: бах, концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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