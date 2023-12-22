Концерт "Бах. Органная месса"

В Белом зале Политехнического университета исполнят Органную мессу Иоганна Себастьяна Баха. На сцену выйдет Григорий Варшавский.
Органную мессу должен услышать каждый , потому что она создана в период творческого расцвета композитора и стала первым органным сочинением, которое опубликовали при жизни композитора.
Композиция включает обработки хоральных песнопений протестантского богослужения, которые обрамляются Прелюдией и фугой ми-бемоль мажор.
В программе — Органная месса Баха (Clavierübung III, 1739): Прелюдия ми-бемоль мажор Pro Organo Pleno, BWV 552/1; Хоральные прелюдии; Фуга ми-бемоль мажор Pro Organo Pleno, BWV 552/2.
Фото: Pxhere
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