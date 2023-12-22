Концерт Антонио Вивальди "Времена года" в Петербурге

Под старинными сводами прихода Св. Екатерины прозвучат шедевры Антонио Вивальди. Петербуржцы и гости города смогут насладиться циклом концертов для скрипки "Времена года".
Струнный квартет Ludowig исполнит четыре скрипичных концерта из цикла "Спор гармонии с изобретением". Каждый концерт предваряется сонетом, который является своего рода литературной программой. Считается, что автором стихов стал сам Вивальди.
- Для ценителей музыки будут играть:
- Глеб Резвых (скрипка);
- Антон Борисов (скрипка);
- Ангелина Фирсулова (альт);
- Михаил Игнатов (виолончель);
- Анна Михеева (художественное слово).
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все