Концерт Антонио Вивальди "Времена года" в Петербурге

Музыкальный вечер начнется 12 января в 20:30. Музыканты выступят в базилике Св. Екатерины.

Под старинными сводами прихода Св. Екатерины прозвучат шедевры Антонио Вивальди. Петербуржцы и гости города смогут насладиться циклом концертов для скрипки "Времена года".

Струнный квартет Ludowig исполнит четыре скрипичных концерта из цикла "Спор гармонии с изобретением". Каждый концерт предваряется сонетом, который является своего рода литературной программой. Считается, что автором стихов стал сам Вивальди.

Для ценителей музыки будут играть:

Глеб Резвых (скрипка);

Антон Борисов (скрипка);

Ангелина Фирсулова (альт);

Михаил Игнатов (виолончель);

Анна Михеева (художественное слово).

Фото: Pxhere