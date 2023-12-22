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Концерт Антонио Вивальди "Времена года" в Петербурге
Сегодня, 20:30
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Концерт Антонио Вивальди "Времена года" в Петербурге

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Музыкальный вечер начнется 12 января в 20:30. Музыканты выступят в базилике Св. Екатерины.

Под старинными сводами прихода Св. Екатерины прозвучат шедевры Антонио Вивальди. Петербуржцы и гости города смогут насладиться циклом концертов для скрипки "Времена года".

Струнный квартет Ludowig исполнит четыре скрипичных концерта из цикла "Спор гармонии с изобретением". Каждый концерт предваряется сонетом, который является своего рода литературной программой. Считается, что автором стихов стал сам Вивальди.

  • Для ценителей музыки будут играть:
  • Глеб Резвых (скрипка);
  • Антон Борисов (скрипка);
  • Ангелина Фирсулова (альт);
  • Михаил Игнатов (виолончель);
  • Анна Михеева (художественное слово).

Фото: Pxhere

Теги: антонио вивальди, концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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