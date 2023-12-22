Концерт "Перезвоны" в Капелле

"Перезвоны" были созданы Гаврилиным в 1981-1982 годы.

Певческая капелла Санкт-Петербурга вновь представит слушателям "Перезвоны" Валерия Гаврилина, воистину уникальное сочинение, которое сам автор задумывал как своего рода хоровой спектакль-мистерию.

"Перезвоны" были созданы Гаврилиным в 1981-1982 годы под влиянием творчества Василия Шукшина. В своих интервью Гаврилин пояснял: "„Перезвоны" задуманы как театральное представление по типу народной драмы с использованием света, движения".

Премьера "Перезвонов" состоялась 17 января 1984 года в Большом зале Ленинградской филармонии и стала крупным событием в музыкальной жизни страны. В 1985 году за "Перезвоны" Гаврилин был удостоен Государственной премии СССР.

Фото: Капелла