Конь в гостиной и спальня Раскольникова: самые необычные дизайны квартир в аренду в Петербурге

Санкт-Петербург стал вторым регионом по популярности туристических маршрутов в России. По данным платформы Авито Путешествия, на новогодние каникулы в Санкт-Петербург активнее всего едут из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края и Мурманской области.

Средняя стоимость краткосрочной аренды жилья составляет 7 200 рублей в сутки. В среднем гости селятся по три человека и бронируют объекты на четверо суток.

Специалисты Авито Путешествий подготовили подборку квартир с атмосферным дизайном – от классицизма до футуризма, которые сдают в аренду в Санкт-Петербурге.

1. Космическая студия

Апартаменты для тех, кто мечтал оказаться героем фантастического блокбастера про будущее. Студия в светлых тонах оснащена бело-голубой подсветкой, в спальне жильцы смогут насладиться космическим пейзажем, а в ванной комнате и вовсе окажутся в космосе. Апартаменты площадью 48 кв метров сдают от 10 700 рублей за сутки.

2. "Зеленые" апартаменты в центре города

Те, кто хотят единения с природой в каменных джунглях Петербурга, могут снять в аренду квартиру площадью 46 кв метров от 9 900 рублей за сутки. Большое дерево на кухне, мебель и другие элементы интерьера оправдывают название дизайна - "эко-стиль", который указал владелец в объявлении на Авито Путешествиях.

3. Белая квартира с конем в гостиной

Для ценителей концeпции аrt de vivre предлагают в аренду полностью белую 3-комнатную квартиру площадью 150 кв метров от 15 000 рублей за сутки. Апартаменты находятся в центре Невского проспекта в доходном доме Яковлевых. Главной роскошью квартиры считаются: конь в гостиной, белый рояль и панорама на исторический центр Петербурга.

4. Квартира, описанная Ф. Достоевским, с элементами винтажа

Для фанатов романа "Преступление и наказание" на Авито предлагают в аренду квартиру 100 кв метров от 9 000 рублей за сутки. Интерьер апартаментов — потертые стены, старинные двери и окна, винтажная мебель и желтые оттенки декора — погрузит жителей в Петербург, описанный Достоевским.



5. Уголок солнечной Италии в центе Питера

Эта квартира для тех, кто мечтал поехать в Италию, но пока решил покорить Санкт-Петербург. Жилье площадью 40 кв метров предлагают на Авито Путешествиях в аренду от 5 500 рублей за сутки. Кухня в виде уличной веранды, фиолетовые оттенки, обилие цветов и декор с итальянскими пейзажами придают квартире романтичную атмосферу лета в Сицилии.

6. Квартира в стиле бохо

В Сестрорецке от 8 000 рублей за сутки сдают в аренду квартиру площадью 48 кв метров. Апартаменты в тонах аквамарина и охры примечательны своим интерьером в стиле бохо с добавлением буддистских декораций в виде картин, статуэток и орнаментов.

7. Квартира 330 кв метров с элементами классицизма

От 30 тысяч рублей за сутки можно снять двухуровневую 4-комнатную квартиру в центре Петербурга. Элементы классицизма особенно заметны в предметах мебели и декора гостиной, ванных комнатах и некоторых спален.

8. Квартира 380 кв метров в стиле классицизм

Самая дорогая квартира в этой подборке сдается на Авито от 45 тысяч рублей за сутки. Помпезную атмосферу создают колоны, лепнина и раритетная мебель. Среди всех комнат особо выделяются гостиная с роялем и ванная комната, которые способны погрузить жильцов в эстетику классицизма.

Фото: предоставлены пресс-службой Авито