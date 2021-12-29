Комздрав: очереди машин скорой помощи связаны с переводами пациентов из одной больницы в другую

Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00.

Во вторник, 8 февраля, в комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали ситуацию с очередями из машин скорой помощи в больнице Святого Георгия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, очереди появились из-за роста переводов пациентов из одной больницы в другую по причине выявления коронавирусной инфекции. Так, пациенты находятся в приемном отделении 30-40 минут. На входе работает сестринский сортировочный пункт, разделяющий пациентов по простым и быстро определяемым признакам (сознание, пульс, давление, сатурация) на потоки лёгких, среднетяжелых и тяжёлых. Дальнейший прием ведут пять врачей одновременно. Отмечается, что пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00. В этот момент одновременно работает 8 врачебных бригад.

В ведомстве добавляют, что ситуация находится на контроле у руководства стационара и комздрава.

Ранее петербуржцы заметили очереди из машин скорой помощи перед больницами.

Фото: Facebook / Лев Авербах / скриншот видео

