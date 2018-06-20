В Петербурге ищут подрядчика для работ над строительством транспортной развязки ЗСД

Завершить работы исполнитель должен не позднее 30 сентября 2019 года.

В Петербурге увеличили сроки конкурса на разработку проектно-сметной документации для подключения ЗСД к Широтной магистрали с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Конкурс был запущен в конце февраля, и по плану исполнитель должен был быть выбран в начале апреля. Тем не менее, на сайте госзаупок появилась новая редакция документа, согласно которой подрядчик может прислать свою заявку до 9 апреля 2019 года, а победителя назовут через неделю после закрытия приема.

Заказчиком проекта выступила АО "Западный скоростной диаметр". Максимальная цена контракта составляет 405,5 млн рублей. Согласно заданию подрядчику необходимо разработать проектно-сметной документации по указанному объекту, а также реализовать сопровождение проекта в экспертизе. Завершить работы исполнитель должен не позднее 30 сентября 2019 года.

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