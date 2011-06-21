Компании в Подмосковье смогут получить землю в аренду за 1 рубль на три года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что данная инициатива является новой мерой поддержки. Она позволит предоставить предпринимателям площадки со всем необходимым за символическую цену.

Подмосковные компании смогут арендовать землю за один рубль на три года. Об этом сообщил телеканал 360.

На заседании правительства, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что данная инициатива является новой мерой поддержки. Она позволит предоставить предпринимателям площадки со всем необходимым за символическую цену. На этих площадках будут реализовываться проекты импортозамещения.

Я хочу обратиться и к главам, и к отраслевикам – по оперативному поиску таких проектов. Ряд из них, порядка пяти: по фарме, строительным материалам (утеплителям в частности) и по котлам газификации – у нас уже на рассмотрении. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Воробьев напомнил, что в регионе долгое время действует возможность предоставления бесплатной земли для новых предприятий. Он призвал местных бизнесменов предлагать новые проекты в области импортозамещения. Это позволит России и, в частности, Подмосковью "не зависеть от настроения иностранных коллег".

Ранее мы сообщили, что с начала года из Петербурга в Финляндию отправили 146 тонн оленины.

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