Последний раз запасы нефти в США опускались ниже отметки в 428 миллионов осенью 2018 года.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 10,03 млн баррелей. Об этом сообщает Министерство энергетики США.

Так, по состоянию на 23 августа, американские запасы нефти составили 427,75 млн баррелей. Отметим, что аналитики Bloomberg предрикали снижение на 2,85 млн баррелей. Эксперты связывают такой исход с тем, что инверсия кривой доходности государственных бондов усилила опасения о рецессии. На этом фоне нефть марки Brent выросла до 60,32 доллара.

Последний раз запасы нефти в Америке опускались ниже отметки в 428 миллионов осенью 2018 года.

Ранее мы сообщали о том, что Pornhub снял "самое грязное порно в истории".

Видео:Mike SHTERN